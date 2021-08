Ad essere coinvolte due automobili che viaggiano in direzione Taranto

E' di due feriti, di cui uno in condizioni gravi, il bilancio di un'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla strada Statale 106 in territorio di Scanzano Jonico località Terzo Cavone. Ad essere coinvolte due auto, una Bmw ed una Mercedes che viaggiano in direzione Taranto e si sarebbero urtate tra di loro. Erano di rientro in Puglia dopo aver trascorso il ferragosto sulla costa jonica.

Per i due conducenti si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso di Policoro, uno di questi in codice rosso. Coinvolta una diciottenne che dopo le prime cure è stata trasferita all'ospedale di Taranto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini della Polstrada, il personale dell'Anas e i sanitari del 118. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, con lunghe code di auto in fila, per consentire i rilievi e il ripristino della viabilità in sicurezza. A lavoro anche la ditta Stigliano per il recupero dei mezzi incidentati.

Claudio Sole