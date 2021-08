Con questi nuovi positivi il numero nella cittadina sinnica sala a 38

A Senise si contano altri 7 nuovi positivi. Lo comunica l'assessore comunale alla sanità Francesco Marranchiello. Questi nuovi casi sono stati riscontrati in seguito ad alcuni tamponi effettuati nella giornata di oggi.

Intanto in accordo con L'USCO, valutata la situazione epidemiologica in atto è stato programmato uno screening date le diverse positività riscontrate nei giorni precedenti, domani 17 e poi il 18 agosto dalle ore 9.00 alle 11:30 presso la sede della Protezione Civile in zona mercato, per limitare il diffondersi dell’infezione da Sars-CoV- 2, l'amministrazione comunale dà la possibilità di sottoporsi a tampone molecolare senza alcuna prenotazione. Adesso nella cittadina sinnica si contano attualmente 38 positivi.