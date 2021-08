Send by email

Emesso nel 2020 su richiesta dell’Autorità Giudiziaria Tedesca, per il reato di lesioni personali volontarie aggravate

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senise (PZ) e della Stazione di Noepoli hanno arrestato un 28enne del luogo in esecuzione di mandato d’arresto europeo. In particolare, i Carabinieri, nel corso del pomeriggio di giovedì 12 agosto, durante specifici servizi di controllo del territorio, hanno individuato il giovane, destinatario di un ordine di cattura (mandato d’arresto europeo), emesso il 9 novembre 2020, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria Tedesca, per il reato di lesioni personali volontarie aggravate.

Il ricercato è stato accompagnato presso gli uffici della Compagnia di Senise, ove i Carabinieri operanti hanno predisposto gli approfondimenti investigativi e, all’esito di una serie di contatti con le Autorità Giudiziarie e Ministeriali competenti, hanno acquisito ed eseguito il provvedimento di cui il fermato era destinatario. L’uomo, tratto in arresto, è stato associato alla Casa Circondariale di Potenza, a disposizione della locale Corte d’Appello.

L’attività è scaturita nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza nel periodo estivo ed a cavallo delle festività di ferragosto, allorquando si registra una sempre maggiore presenza di persone e turisti nelle varie comunità lucane. In questi giorni e nel weekend di Ferragosto, si sono succeduti numerosi servizi d’istituto, con l’impiego di pattuglie delle 76 Stazioni e degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobili di Compagnia, col fine precipuo di assicurare attività preventive e repressive tali da consentire ai cittadini di trascorrere tranquillamente l’estate e le loro vacanze.