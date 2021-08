L’aumento dei casi di positività ha portato il primo cittadino a una decisione drastica

L’aumento quotidiano dei casi di positività al virus Covid-19 a Senise ha portato il sindaco, Giuseppe Castronuovo, ad adottare la decisione drastica dell’obbligo della mascherina anche all’aperto.

A partire da oggi e fino al 31 agosto, con apposita ordinanza scatta l’obbligo di usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto e in ogni situazione in cui non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. L’obbligo riguarda tutti i luoghi non isolati, come i centri urbani, le piazze, durante eventi o manifestazioni pubbliche, nelle file e nelle code ai mercati o agli altri eventi, o mentre si è in fila per accedere ai servizi pubblici, attività commerciali, o supermercati, anche se si è all’aperto.

Restano esentati dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore a sette anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina o che devono comunicare con disabili, e mentre si mangia e si beve in luoghi pubblici.Multe salate per chi non si attiene all’obbligo. Si va da sanzioni da 400 euro sino a 3 mila euro.Il sindaco di Senise ha dunque deciso di adottare il pugno di ferro per i propri cittadini dato il costante aumento dei positivi. Ormai si viaggia a un ritmo di almeno 5 al giorno e al momento il numero dei positivi nella cittadina sinnica è arrivato a 43 mentre continua la somministrazione dei tamponi e si prevedono altre giornate di screening a tappeto.

Francesco Addolorato