Guida in stato di ebbrezza e mancata osservanza delle misure di sicurezza le infrazioni ricorrenti

In occasione del Ferragosto, i servizi di controllo dei Carabinieri, sulla base delle disposizioni impartite dal Comando Provinciale di Matera sono stati intensificati per prevenire e contrastare i reati tipici di questo periodo, e in tempo di pandemia per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Costante attenzione è stata rivolta ai luoghi di maggiore aggregazione, ai locali, alle spiagge e a tutti quei contesti in cui tradizionalmente si creano situazioni particolarmente rilevanti sul piano della sicurezza pubblica, anche in relazione al perdurante contesto di attenzione sanitaria. Sono stati, quindi, intensificati i servizi di pattuglia su strada per la prevenzione e il contrasto delle forme di criminalità diffusa, con particolare attenzione nelle ore notturne, quali furti in appartamento e rapine, e i controlli alla circolazione stradale, sia diurni che notturni, con l’attuazione di posti di controllo.

Numerose le pattuglie in servizio, sia nel capoluogo che nel resto del territorio della provincia, che hanno garantito capillarità ed efficacia dei controlli. Vigilati in particolare i parchi cittadini, le stazioni ferroviarie, le piazze e i principali luoghi adibiti per pic-nic e gite. Personale in uniforme e in abiti civili ha presidiato le aree urbane, vigilando su abitazioni e parcheggi ed in generale sui luoghi ritenuti più a rischio.Complessivamente, sono stati controllati 369 veicoli e circa 500 persone, di cui 6 denunciate, effettuati numerosi controlli con etilometro ed elevate 45 contravvenzioni al Codice della strada che vanno dalla guida in stato di ebbrezza alcolica al mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione. Come anche sono stati svariati gli interventi, tempestivamente gestisti dagli operatori del numero di pronto intervento “112”, per segnalazioni di schiamazzi e discussioni familiari e condominiali a seguito di abuso di alcoolici. In ognuno degli eventi segnalati personale dell’Arma è prontamente intervenuto assicurando il ripristino delle condizioni di legalità.In particolare, i Carabinieri: a Matera, hanno provveduto al ritiro della patente ed alla conseguente denuncia in stato di libertà nei confronti di un 28enne del posto poiché a seguito di un controllo mentre era alla guida della propria autovettura, veniva trovato con un tasso alcolico superiore a 1,00 g/l; sempre a Matera, hanno sorpreso due turisti, a bordo di due motocicli di grossa cilindrata con targhe coperte per sfuggire ai controlli che, dopo un breve inseguimento, sono stati fermati e contravvenzionati con il fermo amministrativo dei due mezzi ed il ritiro della carta di circolazione; a Pisticci, hanno provveduto al ritiro della patente, al sequestro dell’autovettura ed alla conseguente denuncia in stato di libertà, nei confronti di un 41enne poiché, a seguito di un incidente stradale autonomo, si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico mediante etilometro; a Bernalda, con la collaborazione della Polizia Locale, hanno deferito in stato di libertà un giovane 21enne, che posto in isolamento domiciliare dall’Autorità Sanitaria per positività al covid-19, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione; a Marconia di Pisticci, nel corso di un controllo ad un’autovettura condotta da un 28enne del luogo con conseguente perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto un involucro contenente cocaina, ritenuta per uso personale e ben occultata all’interno dell’autovettura, che veniva pertanto sottoposta a sequestro mentre il possessore segnalato alla Prefettura di Matera; ad Accettura, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne per inosservanza delle prescrizioni impostegli dall’A.G. a seguito della misura della detenzione domiciliare a cui era sottoposto; a Tricarico, hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 22 anni poiché trovato in possesso di 4 grammi di hashish e due bilancini di precisione; a Montescaglioso, hanno provveduto al ritiro della patente ed alla conseguente denuncia in stato di libertà nei confronti di un 19enne del posto poiché a seguito di un controllo mentre era alla guida del proprio ciclomotore, si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico mediante etilometro; a Pomarico, hanno effettuato il controllo di un 24enne il quale veniva trovato in possesso di marjuana, ritenuta per uso personale e, pertanto, segnalato alla Prefettura di Matera per i provvedimenti di competenza; a Policoro, hanno provveduto al ritiro della patente nei confronti di un 18enne del posto poiché a seguito di un controllo mentre era alla guida dell’autovettura del padre, veniva trovato con un tasso alcolico superiore a 0,5 g/l.