A Senise si contano altre 6 nuove positività. Lo comunica l'assessore comunale alla sanità Francesco Marranchiello. Questi nuovi casi sono stati riscontrati in seguito a 147 tamponi effettuati nella giornata di oggi. Restano ancora da processare altri 55 tamponi. Queste nuove positività sono riconducibili sia a tamponi processati oggi e alcuni anche effettuati ieri, ma analizzati nella giornata odierna.

Con questi nuovi casi, salgono adesso a 49 le attuali positività nella cittadina sinnica. Ricordiamo intanto che a partire da ieri e fino al 31 agosto, con un'ordinanza del sindaco Giuseppe Castronuovo è scattato l’obbligo di usare le mascherine negli spazi all’aperto e in ogni situazione in cui non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Per chi non si dovesse attenere all’obbligo, scatteranno sanzioni da 400 euro sino a 3 mila euro.

Claudio Sole