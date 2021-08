Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La donna si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione

È stata ritrovata in serata Maria Gabriella Palmieri, la 38enne di Abriola della quale non si avevano più notizie dalle 03.00 del 17 agosto scorso. Le ricerche durate tutta la giornata, sono terminate al ritrovamento della donna, che ha fatto sapere che il suo allontanamento è stato volontario.

Si era allontanata dalla sua abitazione non facendo avere più sue notizie. La famiglia in apprensione ha lanciato l'allarme con i Carabinieri subito a lavoro per il ritrovamento, insieme ai volontari della Protezione civile e diversi cittadini.