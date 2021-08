La decisone è stata presa in seguito all'aumento preoccupante dei casi di Coronavirus

A Senise altri due giorni di screening, che vanno a prolungare la giornata odierna, a domani 20 agosto e sabato 21 agosto. Lo comunica l’assessore alla sanità del Comune di Senise il dott. Francesco Marranchiello. Ricordiamo che nella seconda giornata di screening avvenuta ieri, sono emerse 10 nuove positività.

La decisone è stata presa in seguito all'aumento preoccupante dei casi di Coronavirus. A Senise ad oggi si contano 53 casi di Covid-19. Ricordiamo inoltre che fino al 31 agosto con un'ordinanza del sindaco Giuseppe Castronuovo, è scattato l’obbligo di usare le mascherine anche negli spazi all’aperto e in ogni situazione in cui non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Per chi non si dovesse attenere all’obbligo, scatteranno sanzioni da 400 euro sino a 3 mila euro.

Claudio Sole