A Senise si contano altre due nuove positività al Covid-19. Questi nuovi positivi sono stati riscontrati su 118 tamponi molecolari. Di queste una è un contatto stretto di positivo che era già stato messo in quarantena.

L’altra positività invece riguarda un contatto stretto che si è positivizzato ad un tampone di fine quarantena. Nella giornata odierna si è verificata anche una guarigione. Al momento a Senise si contano 54 positivi.

Il dato importante e da sottolineare, spiega l’assessore alla sanità Francesco Marranchiello, è che "di tutti gli attuali positivi, compresa la persona guarita, 31 non hanno ricevuto nessuna dose del vaccino. Invece, soltanto 16 avevano fatto la prima dose e solo 6 hanno completato il ciclo vaccinale, con entrambe le dosi. Questo è un dato che ci fa capire come sia efficace la vaccinazione. Tutti coloro - spiega Marranchiello - che hanno ricevuto una sola dose o entrambe, risultano quasi del tutto asintomatici o paucisintomatici, al contrario invece di chi non ha ricevuto nessuna dose del vaccino".