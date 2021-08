A Maratea arriva l’obbligo di mascherina all’aperto in alcune aree del territorio comunale

Il sindaco Daniele Stoppelli, già due giorni fa, aveva annunciato misure speciali per contenere i contagi che purtroppo sono in evidente crescita. L’ordinanza firmata ieri, in vigore fino al 26 agosto, prevede d’indossare la mascherina nei seguenti punti:

Centro Storico: dal bivio del Cristo Redentore al Bivio Villa Comunale e Piazza Europa compresi;

Porto: dal bivio Panoramica per tutta la frazione Porto;

Castello e Statua del Redentore a partire dall’area di parcheggio della località Madonna degli Ulivi.



Inoltre il primo cittadino ha imposto anche “il divieto assoluto per i bar ed i pubblici esercizi (alimentari, pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche, etc.) ed attività artigianali (anche per mezzo di distributori automatici) di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 23,00 alle ore 06,00”. Il divieto di consumazione di bevande alcoliche sul territorio comunale è “tutti i giorni dalle ore 23,00 alle ore 06,00 nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico del territorio comunale, comprese le strade, aree verdi e aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, “dehors”, nel rispetto dei limiti del numero delle persone indicato da ciascuna attività commerciale”.