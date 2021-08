La comitiva di escursionisti era in marcia dal mattino sulle vette del Parco Nazionale del Pollino

Intorno alle 15:25 di oggi pomeriggio, durante l'ordinaria attività di pattugliamento svolto dalla nostra squadra di Guardia Attiva presente a Piano Visitone di Viggianello (Pz), veniva richiamata l'attenzione dei volontari da parte di 2 ragazzi che, in stato di agitazione, riferivano della scomparsa di 2 amici che erano con loro. La comitiva, dal mattino in escursione sul Pollino, durante l'ascesa verso il Dolcedorme, resasi conto dell'impossibilità da parte di una dei componenti di proseguire il percorso, decidevano di lasciarla in località Piani di Pollino per recuperarla al ritorno. In fase di discesa, però, notavano l'assenza della ragazza nel punto in cui era rimasta. Mentre due di loro proseguivano verso Colle Impiso per lanciare l'allarme, il terzo della comitiva iniziava la ricerca lungo il sentiero.

Solo alle ore 16 la guardia attiva con il supporto di un'altra squadra sopraggiunta, sono riusciti a intercettare la ragazza, in buono stato di salute, e ad accompagnarla all'auto a Colle Impiso. Il ragazzo invece è stato rintracciato, verso le 17, sul sentiero che da fontana di Rummo porta a Vaquarro, completamente bagnato dalla pioggia pomeridiana, con abbigliamento non ottimale per affrontare un'escursione in montagna, ma in buono stato di salute. Rifocillato e asciugato veniva riaccompagnato a Colle Impiso dove vi era il resto della compagnia ad attenderlo.