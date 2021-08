Accusato di trasporto e gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi

Trasportava nel suo furgone circa 2.000 chili di rifiuti speciali non pericolosi per andare a smaltirli illecitamente. Un uomo di circa trent’anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Grassano (MT) per trasporto e gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi.

Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Grassano hanno fermato il furgone accertando che l'uomo, con il proprio mezzo di trasporto, stava procedendo allo smaltimento dei rifiuti speciali senza avere l'autorizzazione per farlo: non era iscritto all'albo nazionale gestori ambientali ed era sprovvisto di formulari di identificazione dei rifiuti. I 2.000 chili di rifiuti sono stati sottoposti a sequestro, unitamente al furgone utilizzato per il trasporto. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti per individuare il cantiere edile da cui provengono i laterizi e le parti di cemento.