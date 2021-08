Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Intanto sono stati programmati altri tre giorni di screening a partire da lunedì

Un altro caso di Covid-19 a Senise, lo comunica l'assessore Marranchiello. È emerso nella giornata di oggi dove sono stati effettuati 94 tamponi nell'ultima delle due giornate di screening. Si registrano anche 3 guarigioni, per un totale al momento di 56 positivi.

A tal proposito bisogna tener presente che in questa settimana, in particolare da lunedì 16 a venerdì 20 agosto in regione sono stati effettuati un totale di 4581 tamponi, a Senise invece, negli stessi giorni si è toccato quota 903 tamponi.

Ovvero il 20% circa di quelli dell'intera regione Basilicata. "Un grazie - sottolinea Marranchiello - all'Usco, con medici e infermieri e al laboratorio analisi dell'ospedale di Chiaromonte per la preziosa collaborazione. Intanto sono stati programmati altri tre giorni di screening nei giorni 23, 24 e 25 agosto, con prenotazione dalle ore 9 alle ore 11.

Claudio Sole