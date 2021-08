Nella giornata si registrano anche 36 guarigioni di cui 35 residenti

Nel bollettino odierno del 21 agosto diramato dalla task force regionale, si registrano 1 morto a Potenza, 52 casi positivi e 36 guarigioni. Nello specifico nella giornata di sabato 21 agosto 2021 sono stati processati 1.227 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e 52 di cui 50 residenti in Basilicata, sono risultati positivi, si registrano 36 guariti ed un morto.

Si registrano 52 casi positivi, di cui 50 residenti:

19 Banzi

1 Bernalda

1 Calvello

1 Episcopia

1 Ferrandina

2 Lauria

2 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno

2 Muro Lucano

2 Oppido Lucano

1 Pescopagano

1 Pisticci

1 Policoro

5 Potenza

2 Rapone

3 Rotonda

1 Senise

3 Venosa

2 non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

1 Albania (domiciliato a Policoro)

1 Germania (domiciliato a San Costantino Albanese).

Si registrano 36 guarigioni di cui 35 residenti:

1 Atella

1 Avigliano

1 Barile (domiciliato a Melfi)

1 Bernalda

1 Gorgoglione (domiciliato a Scanzano Jonico)

3 Maratea

12 Matera

2 Miglionico

3 Pescopagano

2 Pisticci

2 Policoro

1 Pomarico

1 Rapone

2 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Senise)

2 Senise

1 guarito non residente ma domiciliato in Regione Basilicata: 1 Lombardia (domiciliato a Miglionico). I casi attuali residenti sono 1265 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 1227.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 38: a Potenza 19 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 9 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.