Nella mattinata di oggi è attesa la salma nel paese del materano

Si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 16.30 nella Chiesa Madre di Rotondella, i funerali di Antonio Favale, il 44enne morto lunedì scorso nel policlinico di Bari, dopo aver tentato il suicidio all’interno del carcere di Bari, in seguito all’omicidio dell’amico 45enne Christian Tarantino, avvenuto il 23 gennaio scorso a Rotondella. Nella mattinata di oggi è attesa la salma nel paese del materano, dopo che è stata sottoposta ad esame autoptico, disposto dalla Procura di Bari nell’ambito dell’indagine per omicidio colposo.



Ricordiamo che quella mattina vicino al corpo senza vita di Cristian Tarantino, il 46enne ingegnere, venne ritrovato il corpo insanguinato di Antonio Favale, operatore ecologico, di 45 anni, non poco distante un coltello di circa 15cm in una pozza di sangue. Favale trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Policoro, venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Poi il ricovero nell'Unità Operativa di Rianimazione dello stesso ospedale per la prosecuzione delle cure. Poi l’epilogo nel carcere di Bari dove ha tentato il suicidio con un vetro e il successivo ricovero in ospedale dove ha cessato di vivere dopo circa un mese di disperate cure per tenerlo in vita.