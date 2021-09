Send by email

Sale il numero dei casi positivi accertati

Nella giornata di oggi si registrano altre nuove positività nei comuni coinvolti in queste settimane a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. A Rotonda sono due i nuovi casi e due le guarigioni. Per cui il numero degli attualmente positivi resta fermo a 13.

A Chiaromonte la sindaca Viola ha comunicato che sono emerse 2 positività, riconducibili a nuclei familiari di persone la cui positività è stata accertata nei giorni scorsi. Si tratta di persone già in quarantena da giorni. Attualmente si contano 16 positivi.

A Francavilla in Sinni invece il sindaco e l’amministrazione comunicano che dai tamponi effettuati in data odierna sono emerse 3 nuove positività, di cui due riconducibili a casi precedentemente riportati, ed un nuovo positivo non riconducibile a casi precedentemente accertati. Il totale dei positivi al momento è di 20 casi.