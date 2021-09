Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 2.668 vaccinazioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 settembre, sono stati processati 814 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 44 (tutti relativi a residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 54 guarigioni (di cui 49 relative residenti in Basilicata) e ci sono stati 2 decessi (di cui 1 di persona residente in Basilicata).

Si registrano 44 casi positivi tutti residenti:

2 Barile

2 Bella

3 Ferrandina

1 Forenza

7 Francavilla in Sinni

1 Lavello

1 Marsico Nuovo

3 Matera

4 Melfi

1 Montalbano Jonico

2 Nova Siri (n. 1 residente e Scanzano Jonico)

1 Oppido Lucano

5 Palazzo san Gervasio

1 Pisticci

2 Policoro

2 Potenza

2 Rionero in Vulture

1 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Trivigno

1 Tursi

Si registrano 54 guariti di cui 49 residenti in Regione Basilicata:

3 Atella

1 Banzi

1 Baragiano

1 Barile

21 Bernalda

1 Corleto Perticara

2 Lavello

2 Matera

2 Melfi

1 Muro Lucano

1 Palazzo San Gervasio

5 Pescopagano

1 Potenza (domiciliato a Bernalda)

1 San Fele

1 San Mauro Forte

1 Savoia di Lucania

1 Stigliano

2 Tursi

1 Venosa

4 guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

3 Lombardia (domiciliati a Baragiano)

1 Lazio (domiciliato a Tursi)

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: 1 Lombardia

Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 2.668 vaccinazioni. A ieri sono 407.534 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (73,7 per cento) e 334.193 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (60,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 741.727 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).