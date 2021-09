Send by email

A Policoro continua a salire il numero dei positivi al Covid-19. Nella giornata di oggi a seguito di comunicazione ufficiale da parte delle autorità sanitarie competenti, sono state notificate 5 ordinanze sindacali con altrettante positività.

L'amministrazione comunale chiede un maggiore senso di responsabilità con l'impegno di tutti per non far aumentare il numero di positivi nella città jonica. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza ed al rispetto rigoroso delle norme anti-contagio vigenti. Al momento si contano 28 casi positivi.