Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Le fiamme si sono pericolosamente avvicinate alla zona adibita ad isola ecologica

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Senise in un terreno sottostante l'area adibita ad isola ecologica, che si trova all'ingresso del centro abitato della cittadina sinnica, in zona Mercato. Le fiamme si sono pericolosamente avvicinate alla zona di recinzione, interessando del materiale all'interno di essa, che ha preso fuoco, ma senza creare particolari disagi. Immediatamente gli operai che si occupano della struttura hanno liberato l'area dai mezzi utilizzati per la raccolta differenziata.

Fortunatamente non si sono avuti danni all'area adibita al conferimento dei rifiuti e ai mezzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia municipale, i Vigili del fuoco e gli operai del consorzio di bonifica, che si sono adoperati per domare le fiamme.