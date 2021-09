Sono in corso approfonditi controlli per il tracciamento di eventuali altri positivi

A Maratea un intero nucleo familiare è risultato positivo al Covid, si tratta complessivamente di otto persone. Immediatamente il comune si è attivato per il tracciamento di eventuali altri positivi tramite il contatto stretto avuto con il nucleo familiare. Tra queste persone una frequenta la scuola primaria per cui tutta la classe è stata posta in quarantena. È stata condivisa la decisione di effettuare ulteriori indagini epidemiologiche estese, anche in via preventiva, ad altri alunni che frequentano lo stesso istituto scolastico.

L'annuncio è stato dato dal primo cittadino marateota Daniele Stoppelli. “A soli quattro giorni dall’inizio dell’anno scolastico questa notizia ci addolora molto e ci dimostra la imprevedibilità della diffusione del Covid-19. Atteso che il riapparire di nuovi positivi è un evento possibile in qualunque momento - dichiara il sindaco - dobbiamo difendere la nostra comunità, anche proseguendo nelle nostre buone abitudini per contrastare la diffusione del Covid-19: mantenere le distanze, igienizzare spesso le mani ed indossare le mascherine nei luoghi dove è necessario”.