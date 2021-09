Send by email

L’obbligo scatterà dal 15 ottobre anche negli uffici giudiziari, per i titolari di partita iva, colf e babysitter

L'obbligo di certificazione verde per poter svolgere attività sociali si estende. Dal 15 ottobre bisognerà essere vaccinati, aver fatto un tampone o essere guariti dalla malattia per entrare negli uffici pubblici e privati, ma da previsioni l'obbligo sarà esteso anche a studi professionali, negozi, ristoranti. Chi violerà detto obbligo sono previste pesanti sanzioni: si parla già di multe dai 400 ai 1.000 euro oltre all’allontanamento dal posto di lavoro. Non sarà possibile licenziare ma scatterà la sospensione dal lavoro e dallo stipendio dopo cinque giorni di assenza ingiustificata nel settore pubblico e dopo tre giorni nel privato.

Dopo ristoranti, palestre, treni, aerei, navi, musei e bar, ora anche nei posti di lavori bisognerà esibire il QR Code. Resta da chiarire a chi sarà affidato il controllo. L’obbligo sarà applicato anche alle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società, la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Banca d’Italia, è esteso agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. Dovranno avere il Green Pass anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, diventerà necessario per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni. L’obbligo varrà per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, colf, baby sitter, idraulici ed elettricisti.

Dal 15 ottobre necessario il green Pass anche negli uffici giudiziari. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici senza green pass. Le disposizioni, anche relative al controllo, si applicheranno anche ai magistrati onorari, mentre non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo, seppur tutti i soggetti con partite Iva dovranno comunque possedere il Green Pass, in quanto l’obbligo ugualmente sarà esteso agli studi professionali, agli autonomi e ai fornitori.

“Se il professionista è un lavoratore autonomo è tenuto al Green Pass, poi si regolerà con i suoi clienti in ragione a specifici protocolli previsti per la sua professione” ha detto il Ministro della pubblica amministrazione Brunetta “il Green Pass così esteso serve a riaprire le città, le attività economiche, i servizi ai cittadini, per avere più crescita sicurezza e normalità”. Andrea Zini Presidente di Assindatcolf, Associazione nazionale dei Datori di lavoro domestico ha così commentato: “solo con il Green Pass possiamo tutelare veramente le persone fragili, la casa, la famiglia ed i lavoratori stessi”.

Silvia Silvestri