Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Le fiamme hanno interessato una parte impervia della località Prati

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Lauria, intorno alle 6 di questa mattina sono intervenuti a Trecchina a seguito di un incendio della vegetazione. Le fiamme hanno interessato una parte impervia della località Prati, infatti, oltre al personale operante a terra, è stato necessario l’intervento aereo.

L’opera dei Vigili del fuoco è servita soprattutto per contenere l’incendio per salvaguardare alcune abitazioni presenti in zona e circa settanta ettari di bosco. L’incendio è stato spento intorno alle ore 13:00. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa e due fuoristrada e sette unità. Sul posto anche Carabinieri Forestali.