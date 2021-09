Il bilancio è di tre feriti trasportati all'ospedale Giovanni Paolo II° per accertamenti

Un'incidente stradale si è verificato questa sera poco dopo le ore 19.00 sulla strada statale 106 in territorio di Policoro, sulla corsia sud, direzione Reggio Calabria al km 423. Due i veicoli coinvolti, che per cause in fase di accertamento si sarebbero urtati tra di loro capovolgendosi. Il bilancio è di tre feriti trasportati all'ospedale di Policoro per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed il personale dell'Anas. Il traffico ha subito dei forti rallentamenti ed è stato deviato sulla complanare sud, con non pochi disagi per la circolazione. Sul posto anche i mezzi della ditta Stigliano per il recupero delle auto incidentate.

Claudio Sole