Preoccupante aumento di casi a Policoro e Lagonegro che fanno registrare in una sola giornata in totale 11 positivi

Nella giornata di sabato 18 settembre 2021 sono stati processati 547 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di questi sono risultati positivi 28 casi, di cui 26 residenti in regione Basilicata. Nella stessa giornata si registrano anche 23 nuove guarigioni.

Si registrano 31 casi positivi, di cui 26 residenti:

1 Atella

1 Avigliano

5 Lagonegro

1 Latronico

1 Laurìa

1 Lavello

1 Matera

1 Noepoli

1 Palazzo San Gervasio

1 Pisticci

6 Policoro

1 Rapolla

2 San Chirico Nuovo

1 Scanzano Jonico

2 Venosa

4 Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata

4 Tunisia (domiciliati a Palazzo San Gervasio)

1 Non residente nè domiciliato in regione Basilicata

1 Puglia.

Si registrano 23 guariti, di cui 22 guarigioni di residenti in Regione Basilicata:

3 Atella

1 Barile

4 Matera

2 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Nemoli

1 Pisticci

3 Policoro

1 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 San Martino d’Agri

1 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Trecchina

1 Guarito non residente ma domiciliato in regione Basilicata:

1 Lombardia (domiciliato a Senise).

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 53: a Potenza 14 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 16 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 16 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 4 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale "Madonna delle Grazie".