L'uomo non vedente è deceduto poco dopo nell'ospedale San Carlo di Potenza

Era sul balcone della propria abitazione quando per cause in fase di accertamento è precipitato in strada da un'altezza di circa quattro metri. È questo quello che è accaduta nel tardo pomeriggio di oggi a Sant'Angelo le Fratte, in provincia di Potenza, dove un 81enne non vedente è precipitato nel vuoto. La causa sarebbe da attribuire all'improvviso cedimento di una parte della ringhiera in ferro battuto.

Tempestivi i soccorsi con i sanitari del 118, i Carabinieri e l'arrivo anche dell'eliambulanza che ha trasportato l'uomo presso l'ospedale San Carlo di Potenza, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.