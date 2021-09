La vincita è avvenuta con un biglietto dal costo di 20 euro acquistato in paese

A Castranuovo di Sant'Andrea centro di poco più di mille abitanti, in provincia di Potenza nell'area sud della Basilicata, sono stati vinti due milioni di euro con un "gratta e vinci" da 20 euro. La proprietaria del market-ricevitoria, quest'oggi, sotto la porta della sua attività ha trovato la fotocopia del biglietto vincente con sopra scritto a stampatello semplicemente "grazie".

"Una cifra a due zeri che speriamo sia stata vinta da qualcuno del posto che ne abbia davvero bisogno" ha detto la signora Filomena Allegretti che ha aggiunto

"abbiamo venduto davvero tanti biglietti, non riesco davvero ad immaginare chi possa essere il fortunato vincitore". "In questo momento così difficile, dopo l'Incubo della pandemia, una buona notizia per il nostro paese", ha commentato il sindaco Antonio Bulfaro, emozionato e felice per questa sensazionale notizia.