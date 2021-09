Send by email

L'incidente è avvenuto con uno scontro frontale tra un'automobile ed una motocicletta

E' di un morto e tre feriti il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale Matera - Grassano. La dinamica ha visto coinvolte una Ford Focus station wagon in transito verso Matera, che si è scontrata frontalmente con una moto Aprilia che viaggiava in direzione opposta. Gli occupanti dell'auto sono rimasti leggermente feriti, invece la donna, originaria di Matera a bordo della moto è deceduta, con il conducente rimasto ferito e trasferito d'urgenza in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Matera, gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118, con il successivo arrivo dell’elisoccorso e il personale dell'Anas. Il traffico ha subito dei forti rallentamenti per diverse ore.

foto sassilive