I casi riscontrati oggi sono riconducibili alle positività di ieri nell'Istituto Comprensivo "Nicola Sole"

Impennata di casi di Covid-19 a Senise. Sono 59 i nuovi casi di Sars-Cov2, di questi 9 non sono di Senise ma rientrano in ambito scolastico. Sono interessati alunni, docenti, personale scolastico e genitori. I tre casi riscontrati ieri nell'Istituto Comprensivo "Nicola Sole" hanno generato quindi altre positività che sono emerse nei tamponi effettuati nella giornata di oggi. Un caso è stato riscontrato anche all'Istituto Sinisgalli, con la sospensione della didattica nella classe 3 A del Liceo classico. Il sindaco Giuseppe Castronuovo insieme all'assessore Marranchiello hanno comunicato inoltre che è stata disposta la sospensione della didattica in presenza di tutti e tre i plessi fino a sabato.

Da domani poi partono tre giorni di screening nella sede della protezione Civile in zona Mercato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e da valutare se prolungare fino al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Claudio Sole