Coinvolte le scuole della cittadina sinnica che al momento sono chiuse

A Senise si contano 21 nuove positività, di queste 2 non sono residenti. Nella giornata di oggi sono stati eseguiti 461 tamponi molecolari, di cui 257 sono stati processati. Lo comunica l'assessore Francesco Marranchiello che preso da un lavoro estenuante invoca la calma e la pazienza in questo periodo non facile per la comunità senisese. "Ringrazio tutti i nostri concittadini - dichiara Marranchiello - ma soprattutto i piccoli “eroi” della nostra comunità per la collaborazione e la pazienza oggi dimostrata, avendo dovuto attendere per ore e sotto il sole prima di sottoporsi all'esecuzione del tampone.



Volevo precisare però, che tutti questi disguidi verificatisi nella giornata odierna sono da attribuire anche al fatto che Senise rappresenta il centro covid di tutta l'area. Non dimentichiamo inoltre che dall’inizio della pandemia, l’attività di screening e di contact tracing nell'USCO di Senise non si è mai fermata. Siamo ricaduti purtroppo in un periodo non facile per la nostra comunità ma allo stesso tempo credo che ne usciremo al più presto. Ricordiamo che ad oggi molti hanno usufruito del vaccino e questo ci aiuterà sicuramente. Auguro - conclude - a tutti i bambini e alle famiglie coinvolte una pronta guarigione".

Al momento il riepilogo complessivo dei positivi nelle scuole di Senise sono i seguenti: Scuola dell'infanzia: 4 classi, 11 bambini positivi e 2 insegnanti positivi; Scuola Primaria: 2 classi, 6 bambini positivi; Scuole medie: 23 bambini positivi e 2 insegnanti positivi. Con i nuovi contagi di oggi salgono quindi a 72 gli attuali positivi a Senise. Intanto domani è in programma il secondo giorno di screening nell'area della Protezione Civile in zona mercato dalle ore 9.00 alle 12.00.

Claudio Sole