A Senise oggi si è svolto il secondo giorno di screening per cercare di individuare quanti più casi possibili di Covid-19. Ad oggi i casi nella cittadina sinnica sono 72 e in serata tenderanno a salire per effetto dei soggetti positivi individuati all'interno del circuito scolastico. A tal proposito il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo "Nicola Sole" di Senise Francesco D’Amato, ha reso pubblico il numero effettivo dei casi relativa alla situazione epidemiologica all'interno dell'Ic che è il seguente: Docenti positivi: 4;

Ata positivi: 1;

Alunni positivi: 41 (su 10 classi di tutti gli ordini di scuola);

Docenti in quarantena: 37

Alunni in quarantena: 229.

Numeri preoccupanti e che servono a mantenere alta la guardia per evitare che il virus si propaghi in modo esponenziale rendendo la situazione ancora più preoccupante. Lo stesso dirigente scolastico invita tutti a partecipare allo screening tempestivamente attivato dall’Usco di Senise, ritenuto indispensabile per una ripresa in sicurezza delle attività in presenza il prima possibile. Ricordiamo che domani ci sarà un altro giorno di screening dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in zona Mercato nell'area della Protezione Civile. La partecipazione è un dovere morale e civico per ridurre la pericolosità del virus.

Claudio Sole