Mascherina anche all'aperto, fino a revoca della stessa, in base alla situazione epidemiologica

A Senise si contano altri 16 nuovi positivi, di cui 9 bambini, 1 insegnante di fuori e 6 cittadini estranei dal mondo scolastico. Numeri che sono usciti fuori dallo screening di oggi dove sono stati effettuati 476 tamponi, di cui 356 processati e 120 ancora da processare. Allo stato attuale nella cittadina sinnica si contano 50 alunni positivi, 5 insegnanti, 2 ragazzi di 2 classi delle scuole superiori interessate, ed un ragazzo residente che frequenta le scuole superiori a Sant'Arcangelo.

Lo screening continua anche nella giornata di domani dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Sabato mattina invece dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Sospese le lezioni scolastiche in presenza fino a sabato 9 ottobre per le scuole dell'obbligo. Per le superiori invece, sono state isolate le due classi interessate dove è stata attivata la didattica a distanza.

Domani mattina ci fa sapere il sindaco Giuseppe Castronuovo, verrà emessa un'ordinanza con obbligo di mascherina anche all'aperto, fino a revoca della stessa, in base alla situazione epidemiologica. Le raccomandazioni sono quelle di evitare luoghi affollati, mantenere il distanziamento e igienizzarsi spesso le mani. Tutti accorgimenti utili a contrastare il virus. Al momento a Senise si contano 82 positivi.

Claudio Sole