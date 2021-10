Prorogata la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al giorno 9 ottobre

Altri giorni di screening a Senise in programma a partire da domani lunedì 4 ottobre. Inoltre all'Istituto Comprensivo "Nicola Sole" è stata prorogata la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al giorno 9 ottobre. L'attività di screening è così suddivisa:

4/10/21

Ore 9.00-12.00

•1^B infanzia

•2^B infanzia

•3^B infanzia

•1^C infanzia

Ore 15.00-17.00

•2^giardini

•4^centrale

•docenti di tutte le classi suddette (1^B, 2^B, 3^B, 1^C,2^giardini,4^centrale)

5/10/21

Ore 9.00-12.00

Medie

•1^C

•3^C

•1^A

•2^D

•tutti i docenti delle classi sopraindicate e delle classi (2b, 3b e 2C).

Ore 15.00-17.00

2^B

3^B

2^C

6/10

Ore 9.00-12.00

•3^A liceo classico alunni e docenti

8/10

Ore 9.00-12.00

•3^A giardini alunni e docenti

11/10

•1D scienze umane alunni e docenti

Ad oggi la situazione epidemiologica all'interno dell'Istituto Comprensivo "Nicola Sole" è la seguente:

Docenti e personale Ata positivi, 6.

Alunni positivi 51, distribuiti su 13 classi in tutti i plessi di Senise.

Docenti in quarantena non positivi 44.

Alunni in quarantena non positivi 277.