Sconfitto in tribunale il genitore no vax. “Un provvedimento fondamentale destinato a fare giurisprudenza”

Per vaccinare un minore occorre il consenso di entrambi i genitori con affidamento condiviso anche se divorziati, ma in caso di conflitto tra i due, la disputa può essere sanata con il ricorso al Tribunale. A Matera un giudice ha dovuto obbligatoriamente mettere il dito tra moglie e marito. A vincere la causa, la prima del genere in Basilicata, è stata la mamma rappresentata dall’avvocato Luciano Natale Vinci, la quale ora potrà accompagnare la figlia quasi 16ennepresso il centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in mancanza del consenso dell’altro genitore no vax. Il giudice di Matera avendo tenuto conto anche della volontà della minore, si è in realtà anche indirettamente complimentato con la giovane ritenendo la sua volontà di sottoporsi a vaccinazione, «espressione e indice di maturità e di valutazione ponderata del rapporto rischi-benefici».

L’adolescente, infatti, consapevole di eventuali rischi, oltre che per motivi di salute, ha detto sì al vaccino anche per avere la possibilità di frequentare con regolarità le attività scolastiche. Agli occhi del giudice, la specificazione è apparsa ancor più meritevole di apprezzamento poiché «la ragazza ha ben compreso anche le difficoltà e l’insostenibilità a lungo termine, dei continui accertamenti cui dovrebbe sottoporsi per essere ammessa alle attività scolastiche in presenza pur senza essersi vaccinata». Non essendosi costituito in giudizio il genitore no vax, non è stato possibile indagare oltre le ragioni del suo no al vaccino an-ti-Covid, ovvero nei confronti di un trattamento sanitario che «risulta efficace».

«Un provvedimento fondamentale destinato a fare giurisprudenza. Giacché si inserisce, fornendo una importante e indicativa risposta, nell’accesissimo dibattito scatenatosi sul tema del vaccino e sulla opportunità dello stesso – dichiara l’Avv. Vinci - Apprezzo molto il fatto che il Tribunale di Matera abbia valorizzato la volontà espressa dalla minore, così protagonista di una scelta fondamentale relativa al suo vissuto».

Silvia Silvestri