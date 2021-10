Send by email

Nella stessa giornata si sono registrate 34 guarigioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 ottobre, sono stati processati 767 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 22 (e tra questi 21 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 34 guarigioni, di cui 33 relative a residenti in Basilicata.

POSITIVI TOTALI N. 22

Positivi residenti: n 21

2 Avigliano

1 Castelluccio Inferiore

1 Genzano di Lucania

1 Grassano

1 Latronico

1 Missanello

1 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

5 Potenza

5 Senise

1 Tito

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

Regione/ Stato estero

1 U.S.A (domiciliato a Matera) .

GUARITI TOTALI N. 34

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 33

1 Avigliano

2 Chiaromonte

1 Corleto Perticara

9 Francavilla in Sinni

1 Lagonegro

2 Lavello

2 Melfi

3 Montescaglioso

1 Nemoli

1 Palazzo San Gervasio

1 Rionero in Vulture

1 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Tito

6 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Venosa).

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 970 vaccinazioni. A ieri sono 424.142 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,7 per cento) e 382.789 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (69,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 806.931 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).