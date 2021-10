Il Pnrr è una sfida che la regione Basilicata vuole vincere a tutti i costi

"Lo avevo promesso. L'ho fatto. Abbiamo cambiato tutti i direttori generali, ruoteremo i dirigenti regionali, abbiamo iniziato l'iter per i concorsi in Regione e nella Sanità, e vogliamo favorire il ricambio dei gruppi dirigenti al servizio della Regione. Noi vogliamo vincere la sfida del Pnrr. Il mondo va avanti e la Regione Basilicata si è fermata troppi anni fa. Voglio essere chiaro con i lucani: mi aspetto molte resistenze ma noi andremo avanti". Lo ha detto in un video pubblicato sui social il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

"Il ricambio che ho in mente - ha aggiunto il governatore - deve essere culturale e generazionale. Vogliamo aprire le porte dei palazzi regionali a facce nuove e alle migliori intelligenze. Noi parliamo con i fatti. Noi vogliamo creare un nuovo clima di fiducia in Basilicata: immaginiamo una regione più aperta, moderna, dinamica, che metta al centro di tutto il lavoro e le imprese. Vogliamo scrivere - noi lucani - il futuro della Basilicata.

Abbiamo la forza di farlo. Come ho detto in Consiglio regionale qualche settimana fa, noi tutti che rappresentiamo le Istituzioni abbiamo il dovere di essere esempio. È un dovere che abbiamo nei confronti dei nostri figli. Io non ho altri interessi, come ben sapete. Per me esiste solo il bene dei lucani. E sono qui - ha concluso Bardi - solo per i lucani".