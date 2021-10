La 29enne è morta in seguito al volo dal quarto piano dell'appartamento a Potenza. Disposta l'autopsia

Per la morte di Dora Lagreca, avvenuta a Potenza nella notte fra venerdì e sabato scorsi in via Di Giura, è indagato per istigazione al suicidio il fidanzato Antonio Capasso. La 29enne assistente scolastica è morta dopo un volo dal quarto piano dal balcone della sua casa a Potenza dopo, come racconta lo stesso Capasso, una violenta lite con il fidanzato il quale, a suo dire, avrebbe cercato inutilmente di fermarla. “Un alterco a dir poco acceso -ha raccontato Capasso- che sarebbe culminato con la corsa di lei verso la bassa ringhiera del terrazzino della mansarda e il suo tentativo di afferrarla prima che fosse troppo tardi. Sforzo vano. Dora è caduta giù, nel silenzio della notte, ha colpito un’antenna parabolica, e poi si è schiantata sull’erba umida.” La donna soccorsa dal personale del 118 dopo la chiamata dello stesso fidanzato, è stata ricoverata al san Carlo ma è morta dopo 2 ore.

La famiglia della donna non crede al suicidio e la procura di Potenza ha fatto scattare immediatamente le indagini disponendo l’autopsia sul cadavere. Secondo quanto si apprende i due avrebbero trascorso la serata con amici ma al ritorno a casa sarebbe scoppiato un litigio che sarebbe poi finito in tragedia.“Stiamo ancora indagando e non è il caso di fare alcuna ipotesi -spiega il procuratore Francesco Curcio che non si sbilancia. Lavoriamo cercando di capire quello che è realmente successo in quelle ore”.A Montesano sulla Marcellana, cittadina natale di Dora Lagreca, sarà indetto il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali. Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, la ricorda così: “fiore delicato, profumato, bello, fiore di valore, pieno di affetto, simpatia e voglia di vivere, fiore pregiato, educato, libero. Questo fiore era la nostra giovane Dora, troppo presto recisa dalla vita, in maniera così tragica. Un dolore acuto, grave, forte in questo momento sta attraversando la nostra comunità… diversi giovani fiori stanno volando, nelle ultime settimane, troppo presto in cielo. Sulle indagini vige il massimo riserbo e si aspettano ora nuovi riscontri.”