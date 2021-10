Send by email

Nessun danno, l'epicentro è stato localizzato tra Campomaggiore e Oliveto Lucano

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata in Basilicata quest'oggi alle ore 13.33, con epicentro tra Campomaggiore in provincia di Potenza e Oliveto Lucano in provincia di Matera.

L'evento sismico è stato localizzato a circa 30 chilometri da Potenza. Secondo quanto si è appreso, il terremoto, che è stato registrato ad una profondità di 36 chilometri, non ha causato danni a cose e persone.