Nella stessa giornata si sono avute anche trenta guarigioni

Nella giornata di lunedì 11 ottobre 2021 sono stati processati 686 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19: si registrano 20 casi positivi. Si registra un morto a Ginestra.

Si registrano 20 casi positivi

20 positivi residenti:

1 Bella

1 Calvera

1 Chiaromonte

1 Genzano di Lucania

1 Lagonegro

2 Matera

1 Montescaglioso

5 Potenza

1 Rionero in Vulture

2 Senise

4 Tito

Si registrano 30 guariti

28 guariti residenti in Regione Basilicata

2 Acerenza

3 Avigliano

2 Bernalda

1 Brienza

2 Latronico

2 Maratea

1 Marsicovetere

1 Matera

4 Melfi

2 Montescaglioso

1 Pignola

2 Policoro

1 Potenza

1 Senise

1 Stigliano

2 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 1 Lombardia (domiciliato a Latronico)

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: 1 Sicilia

I casi attuali residenti sono 1146 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 1120.

Sono 27.893 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 597 quelle decedute.