Direttore Alsia Crescenzi: "Domani in terza commissione modifica alla legge 47/ 2000 e la 19/2017"

Nuovo regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria. La Coldiretti Basilicata, insieme con gli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti ha organizzato per domani 14 ottobre un flash mob a Matera, in via Annunziatella, presso gli uffici dell’Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) per contestare la mancata approvazione del nuovo regolamento. La Coldiretti prende carta e penna e scrive All’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Fanelli, al direttore generale del dipartimento agricoltura Donato Del Corso e al direttore dell’Alsia Aniello Crescenzi, al presidente della prima Commissione consiliare, Pasquale Cariello, e della terza commissione, Piergiorgio Quarto, per sollecitare l’approvazione della bozza del nuovo regolamento adottato con DGR numero 1147 del 9 novembre 2018, prevista dall’art1, comma 2 della legge regionale 26 febbraio 2021 numero 6.

Un regolamento che a dire degli interessati “si rende necessario e non più procrastinabile in quanto il nuovo documento permetterebbe agli uffici dell’Alsia di poter portare a termine le procedure di dismissione del patrimonio della riforma fondiaria che si protrae da diversi anni e che ha creato un grosso pregiudizio per molti coltivatori lucani interessati dalla riforma”. La Coldiretti Basilicata stigmatizza il ritardo e chiede di accelerare le procedure consiliari con un rapido dibattito nelle commissioni per accelerare l’iter fermo da maggio scorso. “In merito a questa annosa vicenda – precisa subito Aniello Crescenzi direttore dell’Alsia Basilicata - voglio chiarire che ci stiamo impegnando perché la questione sia risolta al più presto evitando possibili contenziosi e rispondendo alle giuste e dovute richieste degli interessati.

Preciso subito che domani in terza commissione quella presieduta da Piergiorgio Quarto si discuterà della modifica alla legge 47 del 14 aprile 2000 e alla legge 19 del 24 luglio del 2017. Sono norme su cui poggia il nuovo regolamento. Se non vengono modificate le norme il regolamento, se applicato, potrebbe essere impugnato. Una volta attuate le modifiche tutto passerà al consiglio regionale che si riunirà per fine mese. Una volta approvato e pubblicato sul Bur potremo dire di aver completato il percorso e dare seguito all’esecuzione del regolamento”. Quindi fine novembre dovrebbe essere il tempo giusto? “Probabilmente anche prima – conclude Aniello Crescenzi – tenuto conto del tempo della politica, per la fine di novembre dovremmo aver completato tutto”.

Oreste Roberto Lanza