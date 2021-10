Send by email

Le continue ricerche nella zona hanno portato nel tardo pomeriggio alla tragica scoperta

Il corpo seminudo senza vita di un uomo di 69 anni è stato trovato lunedì pomeriggio sui sedili posteriori di una vettura, parcheggiata in contrada Pallareta, a Potenza. A fare la scoperta sono stati i militari del Comando Provinciale di Potenza dei Carabinieri, già allertati dai familiari dell’uomo che già in mattinata avevano chiamato per denunciarne la scomparsa. Le continue ricerche nella zona con numerose battute hanno portato nel tardo pomeriggio alla tragica scoperta.

L’ipotesi avvalorata dai primi rilievi medico legali, è che l’uomo abbia accusato un malore durante un atto sessuale. Sono attesi maggiori dettagli dalla vicenda, dalle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica.