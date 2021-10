Nella stessa giornata è stato registrato anche un decesso residente nella città di Potenza

Nella giornata di ieri sabato 16 ottobre 2021, sono stati processati 369 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di questi 12 sono risultati positivi e si registra anche 1 morto nella città di Potenza.

Si registrano 12 casi positivi tutti residenti in regione:

1 Bella (domiciliato a San Fele)

3 Matera

2 Montalbano Jonico

4 Potenza

1 San Fele

1 Stigliano.

Si registrano anche 56 guarigioni tutte residenti in Basilicata:

2 Carbone

1 Castelluccio Inferiore

2 Cersosimo

2 Fardella (domiciliati a Senise)

4 Ferrandina

3 Francavilla in Sinni

2 Latronico

2 Matera

3 Montescaglioso

5 Noepoli

1 Pisticci

2 Policoro (n.1 domiciliato a Senise)

1 Potenza

1 Roccanova

1 Sant’Angelo Le Fratte

22 Senise

2 Terranova di Pollino.

I casi positivi attuali residenti sono 973 in isolamento domiciliare 949. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 24: a Potenza 9 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 9 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 1 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale "Madonna delle Grazie".