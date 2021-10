Si registrano 16 nuove positività e un decesso. Ancora stabile il numero dei guariti

Pubblichiamo i dati relativi al bollettino odierno della task force coronavirus di Basilicata. I dati sono estratti dalla piattaforma del 21 ottobre

Tamponi molecolari totali n. 454.946

Tamponi molecolari totali negativi n. 421.638

Persone testate n. 241.568

Test antigenici totali 23.482

Tamponi molecolari di giornata n. 564

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 16

Tamponi molecolari negativi n. 548



RICOVERATI N. 24

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 9

Pneumologia n. 6

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 7

Pneumologia n. 2

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 34

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 1

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

• Montalbano Jonico

POSITIVI TOTALI N. 16

Positivi residenti: n. 15

N. Comune

2 Matera

3 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Picerno

3 Potenza

4 Rotondella

1 Tolve

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Polonia (domiciliato a Marsicovetere)



GUARITI TOTALI N. 34

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 33

N. Comune

1 Avigliano

1 Brienza

2 Lagonegro

1 Maschito

1 Melfi

8 Picerno

1 Policoro

5 Potenza

1 Satriano di Lucania

3 Scanzano Jonico

3 Senise

5 Tito

1 Tursi

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Nova Siri)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 910

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 886

DECEDUTI RESIDENTI N. 601

GUARITI RESIDENTI N. 28.247