Aumentano i vaccinati, zero casi in terapia intensiva. Sono 860 i positivi in regione

Dal bollettino di oggi della task force regionale sul coronavirus emergono dati confortanti. Su 487 tamponi relativi alla giornata di ieri solo 10 sono i positivi, mentre aumentano le guarigioni che nel bollettino odierno sono 45.

Tamponi molecolari totali n. 455.917

Tamponi molecolari totali negativi n. 422.587

Persone testate n. 241.868

Test antigenici totali 23.597

Tamponi molecolari di giornata n. 487

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 10

Tamponi molecolari negativi n. 477



RICOVERATI N. 23

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 9

Pneumologia n. 6

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 7

Pneumologia n. 1

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 45

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 10

Positivi residenti: n. 10

N. Comune

3 Castelsaraceno

1 Marsicovetere

1 Montalbano Jonico

3 Montescaglioso

2 Potenza

GUARITI TOTALI N. 45

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 44

N. Comune

4 Ferrandina

3 Grassano

12 Latronico

1 Lauria

4 Matera

2 Montalbano Jonico

3 Montescaglioso

1 Pisticci

4 Policoro

2 Potenza

1 Rotondella

1 Scanzano Jonico

1 Tito

1 Venosa

4 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Latronico)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 860

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 837

DECEDUTI RESIDENTI N. 601

GUARITI RESIDENTI N. 28.319