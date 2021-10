Ieri mattina in piazza Mario Pagano hanno partecipato una ventina di persone

Una ventina di persone hanno partecipato ieri mattina a un sit-in "no green pass" che si è svolto nel centro storico di Potenza in piazza Mario Pagano. In piazza, i manifestanti hanno esposto alcuni striscioni e hanno inneggiato slogan per "la difesa delle libertà naturali e dei diritti costituzionali dei cittadini".

Alcuni dei manifestanti presenti ieri in piazza Mario Pagano, lo scorso 14 ottobre, sempre nel centro storico del capoluogo lucano, avevano partecipato a un corteo, con una quarantina di persone.