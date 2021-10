Intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e il 118. Incidente avvenuto a Pignola

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, la scorsa notte alle ore 22.45 circa, sono intervenuti per incidente stradale in località Pantano nel comune di Pignola dopo essere stati allertati dalla Centrale Operativa dei Carabinieri, che a loro volta avevano ricevuto una segnalazione da un automobilista per aver trovato sulla sede stradale del materiale inerte.

I Vigili del fuoco mentre rimuovevano il pericolo dalla carreggiata, hanno notato in lontananza un veicolo bianco (Fiat Doblò), immediatamente si sono avvicinati al veicolo e hanno trovato il conducente nei pressi dell’auto, cosciente ma provato dai probabili urti subiti nel fuori strada.Questi ultimi, intervenuti con un'autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l'insorgere di incendi, e subito dopo hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri e del 118. Sul posto è intervenuto anche il soccorso stradale.