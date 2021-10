Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. l'uomo aveva perso l'orientamento a causa della nebbia

Un 64enne pugliese, in cerca di funghi in località Volturino 1 di Calvello, intorno alle 12.50 di oggi, ha perso l’orientamento a causa della fitta nebbia che c’era in zona. Accortosi di non trovare più la strada del ritorno ha chiamato il 115 e seguendo le indicazioni del personale della sala operativa ha fornito tutti gli elementi per essere rintracciati.

I vigili del fuoco hanno allertato la squadra in servizio presso il distaccamento di Villa d'Agri, e contemporaneamente fatto partire una ulteriore squadra dalla sede centrale di Potenza, mentre il personale di Villa d'Agri con i Carabinieri della locale stazione erano già sulle tracce dell’uomo disperso.

Così alle 13.33 circa la persona è stata ritrovata in buono stato di salute al confine con il comune di Marsicovetere e ad una distanza di circa 1,5 km dalla sua auto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe e due fuoristrada per un totale di dieci uomini, dopo aver allertato anche il reparto volo di Bari non più necessario a seguito del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.