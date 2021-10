L'animale investito molto probabilmente da un'automobile di passaggio

E' stata rinvenuta nel primo pomeriggio di ieri una carcassa di lupo sula strada Provinciale 3 al km 25 sul tratto stradale che collega Metaponto a Matera. A notare la carcassa dell'animale a bordo strada in mezzo all'erba, una volante della Polstrada di Policoro che ha subito allertato gli uffici competenti con il veterinario di zona prontamente intervenuto sul posto per le prime verifiche.

Dell'accaduto è stato informato l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, sezione di Matera, per le analisi necroscopiche, gli accertamenti sanitari e genetici, in modo da capire il fenotipo di appartenenza. L'animale investito molto probabilmente da un'automobile di passaggio, fa notare come ci sia anche in quella zona una buona presenza di esemplari di lupo e che si aggirano con frequenza sull'intero territorio. Ecco allora la necessità di prevedere, così come avviene in altri Stati, appositi percorsi protetti al fine di favorire il passaggio della fauna selvatica in piena sicurezza e senza creare danni.

Claudio Sole