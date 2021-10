L'uomo è stato visto mentre scambiava qualcosa con un altro uomo in maniera sospetta

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un materano di 41 anni per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione contro l’attività illecita del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile di Matera hanno osservato l’uomo, già conosciuto per precedenti specifici e perché soggetto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S., mentre scambiava qualcosa con un altro uomo in maniera sospetta. Gli operatori sono prontamente intervenuti, procedendo a una perquisizione personale nei confronti dei due, che ha consentito di rinvenire ancora nelle mani del soggetto ricevente un involucro contenente 1,3 gr. di cocaina e nella tasca del cedente 100 euro in banconote.

A carico dello spacciatore è seguita una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 1,6 gr. di cocaina (sotto il tappeto della cucina) e 0,6 gr. di eroina, già divisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento delle sostanze. Tutto quanto sopra è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato e sottoposto al regime dei domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto. Il soggetto che invece ha acquistato la droga è stato segnalato al Prefetto ai sensi dell’art.75 del DPR n.309/75.