Conferenza stampa di Anffas Puglia e Basilicata: al centro il caso Venosa

Cari colleghi, Anffas Puglia e Basilicata, associazione territoriale che, con l'ausilio del Coordinamento nazionale, tutela i diritti e le condizioni di vita delle persone con disabilità intellettiva e relazione, parte da Venosa per sollevare il caso Basilicata, regione in cui, come in quasi tutto il sud Italia, i diritti e le condizioni di vita delle persone con disabilità vengono spesso disattesi e calpestati.

Secondo le famiglie delle persone con disabilità, la protervia con la quale, a fronte di ripetute sentenze di ingiunzione a farlo, il centro diurno di Venosa rifiuta di reintegrare nella funzione del servizio alcuni pazienti, è solo la punta dell'iceberg di una situazione ormai al limite. Questa ed altre problematiche conseguenti saranno oggetto di una apposita conferenza stampa, alla presenza della delegazione ANFFAS nazionale, giovedì 5 novembre presso la Sala del Trono del castello di Venosa, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.