A perdere la vita un uomo 55enne a bordo della sua motocicletta

Tragico incidente stradale poco dopo le ore 12.00 di oggi sulla strada provinciale Matera-Grassano nei pressi dello svincolo per la Bradanica. A perdere la vita un uomo a bordo della sua motocicletta, che per cause in fase di accertamento si è scontrata con un'automobile. Il centauro 55enne originario di Irsina è morto sul colpo, illeso invece il conducente dell'auto.

Sul posto la Polizia Locale, i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Il traffico ha subito dei forti rallentamenti per consentire tutte le operazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.